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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003189
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по предоставлению специального сервиса регистрации сертификатов электронной подписи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.08.2021 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Контактный телефон
+7 812 448-76-26
Факс
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Адрес электронной почты
Rodionov.VVi@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пак Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по предоставлению специального сервиса регистрации сертификатов электронной подписи
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по предоставлению специального сервиса регистрации сертификатов электронной подписи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
Адрес местонахождения
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Виленский, д. 14, литер А, офис 203
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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