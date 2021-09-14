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Номер извещения
ГП144779
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.08.2021 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-15 доб. 77841
Факс
--
Адрес электронной почты
nodari.shirtladze@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Схиртладзе Нодари Теймуразович
Место рассмотрения предложений
Братск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 13:00 GMT +314.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144779Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 13:0014.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144779Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 13:0030.09.2021 13:0030.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144779Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Братск, Промышленный район П 01, сооружение 11/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
71.12.12.130
71.12.12
Документация лота
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