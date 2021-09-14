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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.

    Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144779Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144779

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.08.2021 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144779_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-15 доб. 77841

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nodari.shirtladze@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Схиртладзе Нодари Теймуразович

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 13:00 GMT +314.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144779Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 13:0014.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144779Дата и время вскрытия заявок Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 13:0030.09.2021 13:0030.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144779Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 13:0030.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144779Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Братск, Промышленный район П 01, сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: по факту выполненных работ в течении 90 календарных дней после подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.130

    Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_РиУ___АСУ_ТП____Линия_загрузки__1.doc

    10.09.2021

    Договор__автоматизация_линии_загрузки.docx

    10.09.2021

    МК_по_Линии_загрузки_и_дробления___03.08.2021.PDF

    10.09.2021

    Разделит._ведомость_поставки_ТМЦ___Линии_загрузки.PDF

    10.09.2021

    ТЗ_по_АСУ_ТП___Линии_загрузки.PDF

    10.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127623/name/61cd6cddafe759.18723675

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектно-сметной и рабочей документации АСУ ТП Линии загрузки №1."

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