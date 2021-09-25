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Наименование процедуры
Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Номер извещения
ГП144775
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303, (включая: планер Ка-226 RA-19303, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295840, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295841)
Начальная цена
10840000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
29-08-2021 13:14 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.09.2021 18:00
Дата и время проведения
27.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с условиями извещения
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: +7 (495) 719-23-06.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
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