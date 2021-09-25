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    Главная / Торги / Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - комплексный тренажёр Ка-226

    Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - комплексный тренажёр Ка-226

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2021 16:0025.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144773Дата и время окончания срока приема заявок Комплексный тренажер КТВ Ка-226 типа KTBНовый УренгойПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - комплексный тренажёр Ка-226

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Номер извещения

    ГП144773

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Комплексный тренажер КТВ Ка-226 типа KTB

    Начальная цена

    80976000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    29-08-2021 13:05 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1._ИС_тренажеры_14_тур.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, недвижимость, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Комплексный тренажер КТВ Ка-226 типа KTB (FFS level D)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: +7 (495) 719-23-06

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

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