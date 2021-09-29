Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»

    Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2021 13:0029.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144772Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»БратскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144772

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.08.2021 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144772_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-15 доб. 77841

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nodari.shirtladze@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Схиртладзе Нодари Теймуразович

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2021 13:00 GMT +329.09.2021 13:0029.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144772Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2021 13:0029.09.2021 13:0029.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144772Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»Братск

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2021 13:0014.10.2021 13:0014.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144772Подведение итогов не позднее Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.202114.10.2021 13:0014.10.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144772Подведение итогов не позднее Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Россия, Иркутская область, г. Братск, Промышленный район П 01, сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: по факту выполненных работ в течении 90 календарных дней после подписания акта приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    приложение__3_накладная.xls

    24.09.2021

    Проект_договора_ремонт_эл.двигателей_2022.doc

    24.09.2021

    Закупочная_документация.doc

    24.09.2021

    ТЗ_ремонт_эл.двигателей_без_подписей.doc

    24.09.2021

    Приложение__4_перечень_эл.двигателей.xls

    24.09.2021

    Приложение__5_Ведомость_ресурсов.xlsx

    24.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1127576/name/61cd6af8bcbf99.10561486

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по «Капитальному ремонту электрических машин и электрооборудования»"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211085234
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам газопоршневых установок для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    КО №1182/КО - Оказание услуг по сервисному,техническому обслуживанию, внеплановым ремонтам...
    594299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 312 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225973
    Капитальный ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.) 3 Лота
    Капитальный ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.) 3 Лота
    583656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    3
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211065606
    МИ №44/МИ - Выполнение работ по ремонту электродвигателей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (89-РП-2022-ХФ-ОППР)
    МИ №44/МИ - Выполнение работ по ремонту электродвигателей для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК...
    591335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    752 816
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225459
    Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту электрических машин переменного и постоянного тока на ОАО "КУМЗ"согласно технического задания.
    Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту электрических машин переменного и...
    591289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП103275
    Ремонт силового модуля преобразователя ABB ACS800
    Ремонт силового модуля преобразователя ABB ACS800
    453492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.03.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить