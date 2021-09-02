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АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель витая пара F/UTP 5e кат. 4 пары" Кол-во: 915

"Позиция 2" "Кабель одномодовый волоконно-оптический, в грунт, 4 волокна" Кол-во: 850

"Позиция 3" "Коммутационный шнур RJ-45/RJ-45 FTP кат.5е, 1 м" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Коммутационный шнур RJ-45/RJ-45 FTP кат.5е, 1,5 м" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Коммутационный шнур RJ-45/RJ-45 FTP кат.5е, 3 м" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Труба ПВХ гдадкая d-16 мм 2м" Кол-во: 32

"Позиция 7" "Труба ПВХ гофрированная d-16 мм" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Кабель системы охраны" Кол-во: 1270

"Позиция 9" "Кабель для систем передачи данных" Кол-во: 80

"Позиция 10" "Кабель силовой огнестойкий" Кол-во: 56

"Позиция 11" "Труба ПВХ гдадкая d-16 мм" Кол-во: 1100

"Позиция 12" "Труба ПВХ гофрированная d-16 мм" Кол-во: 170

"Позиция 13" "Кабель Parlan F/UTP cat.5e 4x2x0,52 ZH нг( А)-HF" Кол-во: 1265.2

"Позиция 14" "Кабель КПСнг( А)-FRLS 1x2x0,5" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Кабель для систем ОПС и СОУЭ" Кол-во: 1350

"Позиция 16" "Кабель для систем передачи данных" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Кабель силовой огнестойкий" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Провод установочный с медной многопроволочной жилой" Кол-во: 350

"Позиция 19" "Кабель КПСЭнг( А)-FRLS 2х2х1,5" Кол-во: 350

"Позиция 20" "Кабель КПСЭнг( А)-FRLS 2х2х1,5" Кол-во: 350

"Позиция 21" "Провод установочный с медной многопроволочной жилой" Кол-во: 350

"Позиция 22" "Кабель для систем ОПС и СОУЭ" Кол-во: 1350

"Позиция 23" "Кабель для систем передачи данных" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Кабель силовой огнестойкий" Кол-во: 20

"Позиция 25" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности: сечением 3х1,5мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 100

"Позиция 26" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 3х2,5мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 2180

"Позиция 27" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 3х4,0мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 1600

"Позиция 28" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 3х10,0мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 3х10,0мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 15

"Позиция 30" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 4х35,0м2м ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 600

"Позиция 31" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 5х10,0мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 30

"Позиция 32" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 5х4,0мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 650

"Позиция 33" "Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожарной опасности сечением 2х1,5мм2 ВВГнг(А)-LS-1кВ" Кол-во: 50

"Позиция 34" "Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, не распрос-траняющий горение, с низким дымо- и газовыделением: сечением 3х1,5мм 2 ВВГнг(А)-FRLS-1кВ" Кол-во: 35

"Позиция 35" "Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, не распрос-траняющий горение, с низким дымо- и газовыделением: сечением 3х2,5мм 2 ВВГнг(А)-FRLS-1кВ" Кол-во: 35

"Позиция 36" "Кабель силовой бронированный лентами, с медной жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониж. Горючести сечением 4х25мм 2 ВБбШвнг -1 кВ" Кол-во: 560

"Позиция 37" "Кабель силовой бронированный лентами, с медной жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониж. Горючести сечением 3х1,5мм 2 ВБбШвнг -1 кВ" Кол-во: 30

"Позиция 38" "Кабель силовой бронированный лентами, с медной жилой, изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониж. Горючести сечением 3х6,0мм 2 ВБбШвнг -1 кВ" Кол-во: 460

"Позиция 39" "Труба гибкая гофрирированная тяжелая с протяжкой безгалогеновая трудногорючая из композиции ПНД нг -HF наружным диаметром 20мм" Кол-во: 1425

"Позиция 40" "Труба гибкая гофрирированная тяжелая с протяжкой безгалогеновая трудногорючая из композиции ПНД нг -HF наружным диаметром 50мм" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Кабель канал 100х50" Кол-во: 1400

"Позиция 42" "Кабель Ethernet Паритет ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF" Кол-во: 3213

"Позиция 43" "ВВГнг(А)-LS 3х4" Кол-во: 1921