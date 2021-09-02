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Номер извещения
ГП144767
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельно-проводниковой продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.08.2021 01:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.bushkovskiy@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушковский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельно-проводниковой продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144767Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144767Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельно-проводниковой продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
33 855
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
C
Документация лота
Кол-во: 2280
Кол-во: 600
Кол-во: 720
Кол-во: 200
Кол-во: 840
Кол-во: 80
Кол-во: 1160
Кол-во: 2400
Кол-во: 640
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 3375
Кол-во: 13960
Кол-во: 80
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Кол-во: 3280
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