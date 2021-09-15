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Номер извещения
ГП144766
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
29.08.2021 00:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.bushkovskiy@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушковский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 11:00 GMT +315.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 11:0024.09.2021 11:0024.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144766Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 147
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
C
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 260
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 135
Кол-во: 30
Кол-во: 55
Кол-во: 10
Кол-во: 55
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 136
Кол-во: 64
Кол-во: 32
Кол-во: 24
Кол-во: 64
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 28
Кол-во: 200
Кол-во: 612
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 200
Кол-во: 1280
Кол-во: 280
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 4
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