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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144766

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    29.08.2021 00:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.bushkovskiy@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушковский Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 11:00 GMT +315.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 11:0024.09.2021 11:0024.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144766Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 11:0024.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144766Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 147

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ.docx

    12.09.2021

    Договор_поставки_МТР_со_специальной_редакцией_особых_условий.docx

    12.09.2021

    Форма_ТКП.xlsx

    12.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1000В"

    Кол-во: 260

    "Позиция 3"

    "Стяжка кабельная морозостойкая 4,8х300мм черная (упаковка - 100шт.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25 мм, климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 5"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 135

    "Позиция 6"

    "Миниканал 40х17, код 00351"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический модульный"

    Кол-во: 55

    "Позиция 8"

    "Комплект расширительных выводов для автоматических выключателей NSX160N. Артикул 252558** (в упаковке 3 шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Ящики протяжные, IP54"

    Кол-во: 55

    "Позиция 10"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками"

    Кол-во: 136

    "Позиция 13"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 64

    "Позиция 14"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 32

    "Позиция 15"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Муфта соединительная термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 64

    "Позиция 17"

    "Муфта соединительная термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Муфта соединительная термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Муфта соединительная для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой"

    Кол-во: 28

    "Позиция 22"

    "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой"

    Кол-во: 612

    "Позиция 24"

    "Труба жесткая двустенная гофрированная из полиэтилена низкого давления наружный диаметр 110мм, внутренний диаметр 91мм, длиной L=6000мм (комплектно с одной соединительной муфтой), код для заказа 160911 (цвет красный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Коробка клеммная невзрывозащищенная, с заглушками ХТ1.5-16, ХТ1.6-16,ХТ1.7-16,ХТ1.8-16 (для УЗА)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Коробка клеммная, кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони КОВ2, d=12-18мм, D=15-25мм-6шт., клеммник CBD.6-винтовой 0,5-10мм2 I=40А-24шт. (с заглушками) ХТ1-9.1, ХТ1-9.3,ХТ1-9.4,ХТ1-9.15 ХТ1.3-10, ХТ1.4-10,ХТ1.5-10,ХТ1.6-10, ХТ1.7-10, ХТ1.8-10,ХТ1.9-10,ХТ1.10-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Бирка маркировочная для контрольных кабелей"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1000В"

    Кол-во: 1280

    "Позиция 29"

    "Стяжка кабельная морозостойкая 4,8х300мм черная (упаковка - 100шт.)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 30"

    "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25 мм, климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 32 мм, климатического исполнения ХЛ1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274, IP54 с номинальным током автоматического выключателя Iн=16А, в комплекте в выносным фото-резистором и кабелем."

    Кол-во: 4

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