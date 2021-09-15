Поставка электротехнической продукции для ВЗиС2-2 Ковыктинского НГКМ

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой" Кол-во: 40

"Позиция 2" "Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1000В" Кол-во: 260

"Позиция 3" "Стяжка кабельная морозостойкая 4,8х300мм черная (упаковка - 100шт.)" Кол-во: 50

"Позиция 4" "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25 мм, климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 250

"Позиция 5" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 135

"Позиция 6" "Миниканал 40х17, код 00351" Кол-во: 30

"Позиция 7" "Выключатель автоматический модульный" Кол-во: 55

"Позиция 8" "Комплект расширительных выводов для автоматических выключателей NSX160N. Артикул 252558** (в упаковке 3 шт.)" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Ящики протяжные, IP54" Кол-во: 55

"Позиция 10" "Муфта концевая термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Муфта концевая термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 24

"Позиция 12" "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками" Кол-во: 136

"Позиция 13" "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 64

"Позиция 14" "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ без брони с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 32

"Позиция 15" "Муфта концевая термоусаживаемая для 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1кВ с броней с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками, не поддерживающие горение" Кол-во: 24

"Позиция 16" "Муфта соединительная термоусаживаемая для 5-х жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение" Кол-во: 64

"Позиция 17" "Муфта соединительная термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Муфта соединительная термоусаживаемая для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией, не поддерживающие горение" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Муфта соединительная для 5 жильных кабелей на напряжение до 1 кВ с броней с пластмассовой изоляцией" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой" Кол-во: 28

"Позиция 22" "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой" Кол-во: 200

"Позиция 23" "Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой" Кол-во: 612

"Позиция 24" "Труба жесткая двустенная гофрированная из полиэтилена низкого давления наружный диаметр 110мм, внутренний диаметр 91мм, длиной L=6000мм (комплектно с одной соединительной муфтой), код для заказа 160911 (цвет красный)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Коробка клеммная невзрывозащищенная, с заглушками ХТ1.5-16, ХТ1.6-16,ХТ1.7-16,ХТ1.8-16 (для УЗА)" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Коробка клеммная, кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони КОВ2, d=12-18мм, D=15-25мм-6шт., клеммник CBD.6-винтовой 0,5-10мм2 I=40А-24шт. (с заглушками) ХТ1-9.1, ХТ1-9.3,ХТ1-9.4,ХТ1-9.15 ХТ1.3-10, ХТ1.4-10,ХТ1.5-10,ХТ1.6-10, ХТ1.7-10, ХТ1.8-10,ХТ1.9-10,ХТ1.10-10" Кол-во: 12

"Позиция 27" "Бирка маркировочная для контрольных кабелей" Кол-во: 200

"Позиция 28" "Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1000В" Кол-во: 1280

"Позиция 29" "Стяжка кабельная морозостойкая 4,8х300мм черная (упаковка - 100шт.)" Кол-во: 280

"Позиция 30" "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25 мм, климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 80

"Позиция 31" "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 32 мм, климатического исполнения ХЛ1" Кол-во: 80

"Позиция 32" "Трубка термоусадочная" Кол-во: 80