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    Главная / Торги / Брони

    Брони

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003186Дата и время окончания срока приема заявок БрониЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    762

    Наименование закупки

    Брони

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.08.2021 21:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1289.01.402 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.404 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.405 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.406 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.407 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.408 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.409 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.410 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.427 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.428 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.01.448 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.03.423 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.03.424 КЭЗ для ЭТП.pdf

    1289.03.425 КЭЗ для ЭТП.pdf

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    1289.01.403 КЭЗ для ЭТП.pdf

    АП003186_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-44

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Диана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Брони

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 13:00 GMT +310.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003186Дата и время окончания срока приема заявок БрониЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003186Подведение итогов не позднее БрониЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003186Подведение итогов не позднее БрониЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брони

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1073034/name/61823010ec4855.14460281

    03.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Броня верхняя, ч.1289.01.402"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Броня нижняя, ч.1289.01.403"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Броня нижняя, ч.1289.01.404"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Броня нижняя, ч.1289.01.405"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Броня верхняя правая, ч. 1289.01.406"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Броня верхняя левая, ч. 1289.01.407"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Броня верхняя средняя, ч. 1289.01.408"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Броня ребра, ч. 1289.01.409"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Броня патрубка, ч. 1289.01.410"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Броня правая; 110Г13Л, ч. 1289.01.427"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Броня левая; 110Г13Л, ч.1289.01.428"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Броня патрубка уплотнения, ч. 1289.01.448"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Броня ребра нижняя, ч. 1289.03.423"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Броня ребра средняя, ч.1289.03.424"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Броня ребра верхняя, ч. 1289.03.425"

    Кол-во: 4

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