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    Главная / Торги / Закупка провода для ВЗиС2-2

    Закупка провода для ВЗиС2-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144765Дата и время окончания срока приема заявок Закупка провода для ВЗиС2-2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка провода для ВЗиС2-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.08.2021 20:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.bushkovskiy@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушковский Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка провода для ВЗиС2-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144765Дата и время окончания срока приема заявок Закупка провода для ВЗиС2-2Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2021 11:0029.09.2021 11:0029.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144765Подведение итогов не позднее Закупка провода для ВЗиС2-2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 11:0029.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144765Подведение итогов не позднее Закупка провода для ВЗиС2-2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка провода для ВЗиС2-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 199

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_поставки_МТР_со_специальной_редакцией_особых_условий.docx

    15.09.2021

    ТЗ.docx

    15.09.2021

    Форма_ТКП.xlsx

    15.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1103868/name/61b04bbb714c23.25609426

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 58

    "Позиция 3"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 34

    "Позиция 6"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 220

    "Позиция 9"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 32

    "Позиция 11"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 66

    "Позиция 12"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 52

    "Позиция 13"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х6 ТУ 3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 130

    "Позиция 14"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х25 ТУ3500-022-5968033 -2011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х16 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х10 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 34

    "Позиция 17"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х6 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х16 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х6 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката -2011 повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х25 ТУ3500-022-59680332"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х16 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 52

    "Позиция 22"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ-ХЛ 1х10 ТУ3500-022-59680332-2011"

    Кол-во: 236

    "Позиция 23"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 114

    "Позиция 24"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной хладостойкости. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 122

    "Позиция 26"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 28

    "Позиция 28"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката повышенной холодостойкост. Цвет изоляции: зелено-желтый."

    Кол-во: 28

    "Позиция 29"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 962

    "Позиция 30"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 303

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