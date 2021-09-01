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Номер извещения
ГП144764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Система электрообогрева. ВЗИС2-2 Ковыктинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.08.2021 20:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
d.bushkovskiy@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушковский Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Система электрообогрева. ВЗИС2-2 Ковыктинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144764Дата и время окончания срока приема заявок Система электрообогрева. ВЗИС2-2 Ковыктинского НГКММосква
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 11:0022.09.2021 11:0022.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144764Подведение итогов не позднее Система электрообогрева. ВЗИС2-2 Ковыктинского НГКММосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система электрообогрева. ВЗИС2-2 Ковыктинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 551
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Иркутская обл., Жигаловский район, 23,15 км ниже промышленной базы "Нючакан", ВЗиС №2-2 (координаты 55.272926; 106.102866)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Кол-во: 884
Кол-во: 8668
Кол-во: 222
Кол-во: 9537
Кол-во: 552
Кол-во: 42
Кол-во: 158
Кол-во: 333
Кол-во: 594
Кол-во: 329
Кол-во: 923
Кол-во: 83
Кол-во: 4449
Кол-во: 12
Кол-во: 658
Кол-во: 1317
Кол-во: 1539
Кол-во: 54
Кол-во: 220
Кол-во: 4608
Кол-во: 77
Кол-во: 77
Кол-во: 77
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Кол-во: 77
Кол-во: 154
Кол-во: 231
Кол-во: 308
Кол-во: 92
Кол-во: 46
Кол-во: 1386
Кол-во: 20
Кол-во: 77
Кол-во: 77
Кол-во: 77
Кол-во: 15.5
Кол-во: 77
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