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    Главная / Торги / 96/28.08.21/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаров

    96/28.08.21/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 15:3014.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144763Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаровСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    96/28.08.21/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    96/28.08.21/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    28.08.2021 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__РиУ_эл._ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 15:30 GMT +314.09.2021 15:3014.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144763Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаровСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 06:0015.09.2021 06:0015.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144763Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаровСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2021 12:0015.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144763Подведение итогов не позднее Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаровСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.202115.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144763Подведение итогов не позднее Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаровСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаров

    Начальная цена

    166 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    81.22.1

    Услуги по промышленной уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги по проведению зачистки и калибровке резервуаров"

    Кол-во:

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