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Номер извещения
ГП144762
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1689/28.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
28.08.2021 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 15:30 GMT +309.09.2021 15:3009.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144762Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 годСалават
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 06:0010.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144762Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 годСалават
Подведение итогов не позднее
15.11.2021 12:0015.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144762Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 годСалават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.11.202115.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144762Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 годСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 год
Начальная цена
275 335,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.12.40.110
Документация лота
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