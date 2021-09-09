1689/28.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144762 Уникальный номер закупки Номер закупки 1689/28.08.21/КО/Э Наименование закупки 1689/28.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению аттестации ЭТЛ УГЭ и разработки новых программ и методик по испытаниям и измерениям ООО «Газпром нефтехим Салават» на 2022 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор* Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-49-62 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 11unu@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Афанасьева Наталья Алексеевна Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

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