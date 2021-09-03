Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 1683/28.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KIT

    1683/28.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KIT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KITСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1683/28.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1683/28.08.21/КО/Э Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KIT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    28.08.2021 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KIT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:30 GMT +303.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KITСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 06:0006.09.2021 06:0006.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144753Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KITСалават

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KITСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KITСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KIT

    Начальная цена

    23 666,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.110

    Услуги в области технического регулирования и стандартизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению калибровки стенда сход развал HOFMANN Geoliner 670 Lift KIT"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211074568
    КО №16578/КО - Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений Троицкой ГРЭС (222P100687)
    КО №16578/КО - Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений Троицкой ГРЭС...
    592555
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 711 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить