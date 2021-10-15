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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции по БП 2021

    Поставка трубной продукции по БП 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по БП 2021Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции по БП 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.08.2021 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_таблицы_цен.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции по БП 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2021 12:00 GMT +315.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по БП 2021Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2021 12:0015.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144752Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции по БП 2021Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 20:0030.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144752Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по БП 2021Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144752Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по БП 2021Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции по БП 2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.160

    Трубы стальные водогазопроводные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_таблицы_цен.xlsx

    12.10.2021

    Информационная_карта_Поставка.doc

    12.10.2021

    Форма_3_КАРТА_ПАРТНЕРА.docx

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 273*18 09Г2С ТУ с антикорроз.покрытием"

    Кол-во: 2.26

    "Позиция 2"

    "Труба 219х9, К 52, ст 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03,с трех слойным п.покрытием"

    Кол-во: 0.932

    "Позиция 3"

    "Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.833

    "Позиция 4"

    "Труба 159х8 09ГСФ К52 ТУ 14-3Р-1471-2002 с трехслойным покрытием"

    Кол-во: 0.596

    "Позиция 5"

    "Труба 159х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 с антикоррозионным покрытием"

    Кол-во: 0.734

    "Позиция 6"

    "Труба 114х6 ст 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 Н Зсл ПЭ"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 7"

    "Труба 108х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.394

    "Позиция 8"

    "Труба 108х6 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 9"

    "Труба 89х8 13ХФА К52 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 с трехслойным АКП"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 10"

    "Труба 48х4 ст.09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 11"

    "Труба 219х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 12"

    "Труба 159х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 13"

    "Труба 114х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 с внутренним антикоррозионным покрытием П-ЭП-585"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Труба 114х9 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 15"

    "Труба 89х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Труба 14х2,8 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 17"

    "Труба 32х4-09Г2С ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 18"

    "Труба 108х6 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 19"

    "Труба 14х2,8 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 20"

    "Труба 14х2,8 09Г2С ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.05

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