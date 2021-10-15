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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции (диаметр 114, 57) по Заявке 460 (ВТМ)

    Поставка трубной продукции (диаметр 114, 57) по Заявке 460 (ВТМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции (диаметр 114, 57) по Заявке 460 (ВТМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.08.2021 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-44

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    AOlhovskaya@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2021 12:00 GMT +315.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2021 12:0015.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144748Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 20:0030.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144748Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144748Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.140

    Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информационная_карта_Поставка.doc

    12.10.2021

    Тех_требования_труба_ВТМ__426856198_v1_.XLSX

    12.10.2021

    Задание_на_поставку.xlsx

    12.10.2021

    Таблица_цен_без_ШМР_и_ПНР.XLS

    12.10.2021

    Форма_3_КАРТА_ПАРТНЕРА.docx

    12.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная повышенной эксплуатационной надежности класса прочности К52, с заводским наружным однослойным эпоксидным покрытием, с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана 114x8,0 - 13ХФА, с наружным диаметром защитной оболочки из стального листа с полиэтиленовым покрытием 200 мм ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ТУ 5768-001-01395041-2015"

    Кол-во: 1.083

    "Позиция 2"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали повышенной эксплуатационной надежности 57x5,0 - 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003"

    Кол-во: 0.914

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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