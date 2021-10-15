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Номер извещения
ГП144748
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции (диаметр 114, 57) по Заявке 460 (ВТМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.08.2021 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-44
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
AOlhovskaya@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховская Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2021 12:00 GMT +315.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2021 12:0015.10.2021 12:0015.10.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144748Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область
Подведение итогов не позднее
30.10.2021 20:0030.10.2021 20:0030.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144748Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)Тюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции по Заявке 460 (ВТМ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
24.20.13.140
Документация лота
Кол-во: 1.083
Кол-во: 0.914
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