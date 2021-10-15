Поставка трубной продукции (диаметр 114, 57) по Заявке 460 (ВТМ)

"Позиция 1" "Труба стальная бесшовная нефтегазопроводная повышенной эксплуатационной надежности класса прочности К52, с заводским наружным однослойным эпоксидным покрытием, с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана 114x8,0 - 13ХФА, с наружным диаметром защитной оболочки из стального листа с полиэтиленовым покрытием 200 мм ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ТУ 5768-001-01395041-2015"

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