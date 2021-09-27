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Номер извещения
АП003183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 23:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели (№ 1638)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2021 15:00 GMT +327.09.2021 15:0027.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003183Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели (№ 1638)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.10.2021 16:0019.10.2021 16:0019.10.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003183Подведение итогов не позднее Закупка мебели (№ 1638)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели (№ 1638)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Тазовское месторождение, (N 67.331651, E 79.038076); 2. База Газпромнефть-Снабжение (ЯНАО, г.Новый Уренгой, район Коротчаево, ул. имени К.А. Конева, д.1)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
31.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 132
Кол-во: 132
Кол-во: 132
Кол-во: 66
Кол-во: 132
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 84
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
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