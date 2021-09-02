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    Главная / Торги / Закупка электротехнической продукции и труб ПНД

    Закупка электротехнической продукции и труб ПНД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электротехнической продукции и труб ПНД (№1622)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электротехнической продукции и труб ПНД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 23:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Форма_ТКП__АП003182_24поз.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электротехнической продукции и труб ПНД (№1622)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электротехнической продукции и труб ПНД (№1622)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 16:0010.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003182Подведение итогов не позднее Закупка электротехнической продукции и труб ПНД (№1622)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003182Подведение итогов не позднее Закупка электротехнической продукции и труб ПНД (№1622)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электротехнической продукции и труб ПНД (№1622)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "DIN-рейка ED4 металлическая 994х35х15мм (ABB)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C6"

    Кол-во: 18

    "Позиция 7"

    "Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый, SC/UPC-SC/UPC, одинарный, пластиковый, синий, упаковка – 2 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый, SC/UPC-SC/UPC, одинарный, пластиковый, синий, уп-ка 2 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60мм, уп-ка 10 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Коннектор NIKOMAX RJ45/8P8C под витую пару, Кат.5e (Класс D), 100МГц, покрытие 50мкд, универсальные ножи, экранированный, круглый ввод, уп-ка 100 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Защитный колпачок NIKOMAX для коннекторов RJ45, под кабели диаметром 5,5мм, с защитой защелки, прозрачный, уп-ка 100 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Труба ЗПТ ПЭ63 d=110 х 6,3 мм - Ч - L = 12 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Труба ПЭ ПНД тип "СЛ" (SDR26) 63х2,5 техническая 12 м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Труба стальная нарезная диаметр 25мм (3м)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Металлорукав герметичный в ПВХ-оболочке, диапазон температур -60С +125С, Ду 25 мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 19"

    "Хомут ленточный: - лента монтажная 0,7 х 20 мм (лента поставляется в кассетах длиной по 40 м); - замок–фиксатор (упаковка 100 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ввод кабельный универсальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Огнезащитный материал для кабеля связи"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Огнестойкая пена DF (740 мл)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Короб кабельный ПВХ, длинной 2,1 м 40х20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Короб кабельный ПВХ, длинной 2 м 20х12,5"

    Кол-во: 100

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