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    Главная / Торги / Закупка рабочих столов

    Закупка рабочих столов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003181Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рабочих столов (№1622)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка рабочих столов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 22:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Поставки.docx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Форма_ТКП__АП003181_2поз.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка рабочих столов (№1622)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003181Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рабочих столов (№1622)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 14:0010.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003181Подведение итогов не позднее Закупка рабочих столов (№1622)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003181Подведение итогов не позднее Закупка рабочих столов (№1622)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рабочих столов (№1622)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12

    Мебель деревянная для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол рабочий А-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стол рабочий А-004"

    Кол-во: 1

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