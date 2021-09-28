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Номер извещения
АП003180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 21:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Контактный телефон
+7 812 665-06-05 доб. 7911
Факс
Адрес электронной почты
info@sgc-1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.09.2021 17:00 GMT +328.09.2021 17:0028.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003180Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2021 17:0028.09.2021 17:0028.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003180Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003180Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003180Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу систем: автоматизация производственных процессов, автоматизация приточных систем, автоматизированная система управления энергоснабжением, информационные технологии на объекте строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.4. ЛПУМГ №2 в г. Алдан».
Начальная цена
12 021 186,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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