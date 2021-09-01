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Номер извещения
АП003179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельная продукция и прочее
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 21:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
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Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция и прочее (№1634)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 15:00 GMT +301.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003179Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция и прочее (№1634)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003179Подведение итогов не позднее Кабельная продукция и прочее (№1634)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция и прочее (№1634)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.3
Документация лота
Кол-во: 1274
Кол-во: 1850
Кол-во: 1370
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 3874
Кол-во: 620
Кол-во: 15500
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