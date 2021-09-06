Открытый конкурс №105 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по переоценке запасов подземных вод на участках недр водозаборов в г. Тольятти, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».