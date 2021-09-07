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Номер извещения
АП003176
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Технический консалтинг и мониторинг технического состояния зданий и сооружений для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 958 436-23-87
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Марина Константиновна
Место рассмотрения заявок
г. Мегион. пгт. Высокий
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Технический консалтинг и мониторинг технического состояния зданий и сооружений для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение"
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 09:00 GMT +307.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003176Дата и время окончания срока приема заявок Технический консалтинг и мониторинг технического состояния зданий и сооружений для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение"г. Мегион. пгт. Высокий
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Технический консалтинг и мониторинг технического состояния зданий и сооружений для Дивизиона "Восток" "Газпромнефть-Снабжение"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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