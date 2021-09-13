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Номер извещения
АП003175
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг "телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении" для нужд ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24534
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Геращенко Ирина Вячеславовна
Место рассмотрения заявок
г.Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для ООО "Газпромнефть-Хантос"
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 16:00 GMT +313.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003175Дата и время окончания срока приема заявок Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для ООО "Газпромнефть-Хантос"г.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для ООО "Газпромнефть-Хантос"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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