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    Главная / Торги / Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.

    Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144741

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 18:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_в_документации.docx

    Документация_программу_120_ч.docx

    Приложение_1_к_Документации_Техническое_задание.docx

    Приложение_2_к_Документации_Проект_договора.docx

    Приложение_7_к_Техническому_заданию.pdf

    Приложение_1_к_Техническому_заданию.pdf

    Выписка_из_протокола.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Юридический адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Почтовый адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Контактный телефон

    9684089874

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 14:0006.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144741Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 20:0014.09.2021 20:0014.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 20:0014.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.

    Начальная цена

    286 710 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИВЕРСИТЕТ 2035
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Адрес местонахождения

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Классификатор ОКПД2

    85.41.99.000

    Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034709/name/614337520be803.82856303

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обучению слушателей"

    Кол-во:

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