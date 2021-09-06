Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144741 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по актуализации и реализации программы повышения квалификации 120 академических часов, реализуемой в рамках мероприятия «Реализация дополнительных образовательных программ по подготовке управленцев и команд цифровой экономики» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в сетевой форме. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»

Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035 Юридический адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Почтовый адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Контактный телефон 9684089874 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@nti.work Ф.И.О. контактного лица Н Виталий Иванович Место рассмотрения предложений город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru