www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110594709
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 18:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Проспект Ленинградский, 39
Почтовый адрес
344068, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Фурмановская, 150
Контактный телефон
+7 863 235-25-13
Факс
--
Адрес электронной почты
rostov-zakupki@cska.ru
Ф.И.О. контактного лица
Виниченко Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств филиала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств филиала
Начальная цена
431 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ МО РФ ЦСКА
Все закупки и тендеры ФАУ МО РФ ЦСКА
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 39, СТР 29,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 29
45.20
45.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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