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    Главная / Торги / Закупка систем видеонаблюдения и комплектющих

    Закупка систем видеонаблюдения и комплектющих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003170Дата и время окончания срока приема заявок Закупка систем видеонаблюдения и комплектющихСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка систем видеонаблюдения и комплектющих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Договор.zip

    02_Анонс_Isource.docx

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП .xlsx

    АП003170_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка систем видеонаблюдения и комплектющих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 15:30 GMT +308.09.2021 15:3008.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003170Дата и время окончания срока приема заявок Закупка систем видеонаблюдения и комплектющихСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 16:0015.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003170Подведение итогов не позднее Закупка систем видеонаблюдения и комплектющихСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 16:0015.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003170Подведение итогов не позднее Закупка систем видеонаблюдения и комплектющихСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка систем видеонаблюдения и комплектющих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33

    Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034013/name/6142e340029dd7.85595772

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рабочая станция оператора - Процессор Intel Core i7 \ ОЗУ 16Gb \ Возможность подключения 2 мониторов x1 HDMI, x1 DVI-D x1 VGA \ SSD под ОС 256Gb \ 1 Гбит/с. сетевой контроллер \"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Монитор AOC 24V2Q"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "(920-002561) Клав. + Мышь Logitech Desktop MK120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная LTV CNE-924 41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 42U 600x1000x2055mm (ШхГхВ) передняя стеклянная и задняя сплошная металлическая двери, ручка с замком Cabeus SH-05C-42U60/100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Платформа видеосервера - Chipset Intel® C242 \ Intel Xeon E \ ОЗУ 16GB ECC \ Network Controllers: Dual LAN with 1GbE with Intel® I210 \ Adaptec RAID 12 Gbps \ Управление IPMI 2.0 через отдельный порт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Переключатель KVM Aten CL1308N-ATA-RG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Программное обеспечение для систем видеонаблюдения MACROSCOP Macroscop Электронный USB-ключ Sentinel HL Max (MC-PO-00203)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ПО Macroscop Enterprise"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "IP-видеокамера с ИК-подсветкой антивандальная LTV CNE-621 58"

    Кол-во: 44

    "Позиция 11"

    "PTZ IP-видеокамера LTV CNE-220 64"

    Кол-во: 6

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