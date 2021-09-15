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Номер извещения
ГП144842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модернизация радиально-сверлильного станка (ОС2500ПМФ4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+49 5662 104 02 доб. 604
Факс
--
Адрес электронной почты
yasin.zamanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Заманов Ясин Файязович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Модернизация радиально-сверлильного станка (ОС2500ПМФ4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 14:00 GMT +315.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144842Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация радиально-сверлильного станка (ОС2500ПМФ4)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144842Дата и время вскрытия заявок Модернизация радиально-сверлильного станка (ОС2500ПМФ4)Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 23:5927.09.2021 23:5927.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144842Подведение итогов не позднее Модернизация радиально-сверлильного станка (ОС2500ПМФ4)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация радиально-сверлильного станка (ОС2500ПМФ4)
Начальная цена
30 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
33.12.22
Документация лота
Кол-во: 1
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