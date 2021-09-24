Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по геолого-разведочному бурению под ключ на месторождениях ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003166 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056767-203-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по геолого-разведочному бурению под ключ на месторождениях ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2022-2024гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 812 448-00-51 доб. 24783 Адрес электронной почты DZNU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Арнст Кристина Андреевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Оказание услуг по геолого-разведочному бурению под ключ на месторождениях ООО "Газпромнефть-Хантос" Дата и время окончания срока приема заявок 24.09.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003166 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по геолого-разведочному бурению под ключ на месторождениях ООО "Газпромнефть-Хантос" Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по геолого-разведочному бурению под ключ на месторождениях ООО "Газпромнефть-Хантос" Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт