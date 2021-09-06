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    Главная / Торги / КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» (D21NP00455)

    КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» (D21NP00455)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594512Дата и время окончания срока приема заявок КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110594512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» (D21NP00455)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    1091_КО_1_164_ТГК_КО_08.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 358

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    amukhamedova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.202110.11.2021 23:5910.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594512Подведение итогов не позднее КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    14 522 772,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    605 115,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    605 115,50

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-1
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1

    Адрес местонахождения

    197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н

    Классификатор ОКПД2

    24.20.21.000

    Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    35.11.1

    Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029344/name/613a1165ca2388.19274197

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №1091/КО - Поставка комплекта газопровода и запорной арматуры для модернизации участка газопровода высокого давления с выносом задвижки Г-3 на поверхность (1-й этап) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Без обеспечения
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