Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594475Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110594475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (АО «УКВЗ»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    323.ПЗКо.2021_от_14.09.2021_ПротоколОценки_УКВЗ__ОРКК__ДМС.pdf

    323.ПЗКо.2021_от_14.09.2021_ПротоколОценки_УКВЗ__ОРКК__ДМС.docx

    323.РК.4.4.2021_Заявка_на_изменения.docx

    323.РК.4.4.2021_Приложение___1___Проект_договора_вер.2.doc

    323.РК.4.4.2021_ДОЗ_УКВЗ__ОРКК__ДМС.docx

    323.РК.4.4.2021_Приложение___2___Техническое_задание.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594475Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110594475Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594475Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594475Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добровольное медицинское страхование (ДМС) для нужд АО "УКВЗ"

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032859/name/6140ed3fcd3296.58174109

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032858/name/6140ed38f17a53.49534525

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211085423
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг...
    594108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1350700,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    27 014 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211076003
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант» (АО «НПП «Квант»).»
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного...
    592448
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 365850,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 317 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211068854
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева» (АО «КБхиммаш им. А.М. Исаева»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного...
    591756
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211068658
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» (АО «Красмаш»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора добровольного...
    591721
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 399984,06 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 999 681
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить