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Номер извещения
АП003163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую (неисключительную) лицензию) на использование аналитической системы «OIS Upstream Field Activity Management (OIS UFAM)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 06127019
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Бронислава Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование аналитической системы «OIS Upstream Fiel
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 15:00 GMT +306.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003163Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование аналитической системы «OIS Upstream FielСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование аналитической системы «OIS Upstream Fiel
Официальный сайт, на котором размещена документация
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