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    Главная / Торги / Оказание специализированных авиационных услуг

    Оказание специализированных авиационных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594649Дата и время окончания срока приема заявок Оказание специализированных авиационных услугМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110594649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание специализированных авиационных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    27.08.2021 17:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    К_868ЭП_29033_авиа_с_изм.doc

    К868ЭП_29033_авиа.doc

    32110594649_Протокол_подведения_итогов_лот__1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
    Все закупки и тендеры МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

    Юридический адрес

    105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,

    Почтовый адрес

    105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1

    Контактный телефон

    +7 499 263-64-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    odpr@bmstu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пахомов Кирилл Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание специализированных авиационных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 19:0007.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594649Подведение итогов не позднее Оказание специализированных авиационных услугМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание специализированных авиационных услуг

    Начальная цена

    1 070 402,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    !5 летных часов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское сельское поселение, аэродром СтаросельеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет производится после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного счета Исполнителя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
    Все закупки и тендеры МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

    Адрес местонахождения

    105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,

    105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.2

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027031/name/613771af6a2c70.15343144

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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