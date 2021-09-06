www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110594649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание специализированных авиационных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
27.08.2021 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,
Почтовый адрес
105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1
Контактный телефон
+7 499 263-64-63
Факс
Адрес электронной почты
odpr@bmstu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пахомов Кирилл Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание специализированных авиационных услуг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание специализированных авиационных услуг
Начальная цена
1 070 402,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
!5 летных часов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское сельское поселение, аэродром СтаросельеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Все закупки и тендеры МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Адрес местонахождения
105005, Г. МОСКВА, УЛ. 2-Я БАУМАНСКАЯ, Д. 5, СТР. 1,
105005, Г МОСКВА77, УЛ БАУМАНСКАЯ 2-Я, 5, 1
71.2
71.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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