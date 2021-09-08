Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

. Оплата по настоящему Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора Заказчик, на основании счета Подрядчика и после предоставления им оригинала банковской гарантии, осуществляет платеж в размере 100% Стоимости Договора Поставка Оборудования по договору осуществляется в адрес Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оплаты по настоящему Договору. Поставка осуществляется силами и средствами Подрядчика. Подрядчик обязуется выполнить Работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком оборудования от Заказчика.