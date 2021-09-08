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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей для ИБП

    Поставка аккумуляторных батарей для ИБП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110595807Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарей для ИБПНа ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110595807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей для ИБП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 09:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1._Извещение__в_редакции_от_03.09.2021_.doc

    3._Приложение_2__Проект_договора__включающий_Техническое_задание__в_редакции_от.docx

    Изменения_в_Документацию_от_03.09.2021.doc

    Изменения_в_Документацию_от_02.09.2021.doc

    4._Приложение_3___Форма_Ценового_предложения_участника.docx

    2._Приложение_1___Форма_Заявки_на_участие.doc

    Итоговый_протокол___32110595807_02_от_09.09.2021.pdf

    Протокол___32110595807_01_от_09.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Волжский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО ВЭМЗ

    Юридический адрес

    425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1

    Почтовый адрес

    425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1

    Контактный телефон

    +7 83631 5-85-65

    Факс

    +7 83631 4-84-93

    Адрес электронной почты

    vemz432@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаев Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    На ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ru

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторных батарей для ИБП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 16:0009.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110595807Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарей для ИБПНа ЭТП ГПБ расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.etpgpb.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторных батарей для ИБП

    Начальная цена

    1 377 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    100

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (одна) условная единица (1 (один) Договор)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    425008, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, ул. Фрунзе, дом 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    . Оплата по настоящему Договору производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора Заказчик, на основании счета Подрядчика и после предоставления им оригинала банковской гарантии, осуществляет платеж в размере 100% Стоимости Договора Поставка Оборудования по договору осуществляется в адрес Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оплаты по настоящему Договору. Поставка осуществляется силами и средствами Подрядчика. Подрядчик обязуется выполнить Работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком оборудования от Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО ВЭМЗ

    Адрес местонахождения

    425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Волжск, Фрунзе, дом 1

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029134/name/6139f85006aef3.48282830

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029110/name/6139f4754cd1a8.02598417

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами"

    Кол-во: 1.00000

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