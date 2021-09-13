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    Главная / Торги / Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594430Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС ГвардейскоеСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110594430

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 16:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    01_АД.docx

    Информация_о_внесенных_изменениях_в_Документацию.docx

    02_Техническое_задание.docx

    03_Проект_договора.docx

    04_НМЦД.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avnovikov@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новиков Алексей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594430Подведение итогов не позднее Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС ГвардейскоеСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское

    Начальная цена

    4 927 530,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОСТАВКА СИСТЕМЫ УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, КОММУНИКАТОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) ГРС ГВАРДЕЙСКОЕ"

    Кол-во: 3.00000

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