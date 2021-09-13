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Номер извещения
32110594430
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 16:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
avnovikov@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594430Подведение итогов не позднее Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС ГвардейскоеСимферополь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Гвардейское
Начальная цена
4 927 530,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
26.51.52.110
26.51.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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