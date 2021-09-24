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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНР

    Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНРМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_МТР___форма_ТКП.xlsx

    Опросные_листы_на_шкафы.RAR

    Требования_к_поставке.rar

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13737

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 15:00 GMT +324.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНРМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144729Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНРМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 14:0030.10.2021 14:0030.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144729Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНРМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 14:0030.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144729Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции с ШМР и ПНР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф постоянного тока извещателей пламени"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Система линейных шкафов TS 8 - RAL 7035 в комплекте с кабелями и проводами (Щит питания КИП) Ширина 800мм Высота 2000мм Глубина 400мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Выполнение шеф-монтажных работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Выполнение пуско-наладочных работ"

    Кол-во: 1

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