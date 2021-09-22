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Номер извещения
ГП144730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг по Модернизации системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для ПАО «НОВАТЭК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений попозиционный
Дата публикации
27.08.2021 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
leonid.babkin@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабкин Леонид Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по Модернизации системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для ПАО «НОВАТЭК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2021 14:00 GMT +322.09.2021 14:0022.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144730Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по Модернизации системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для ПАО «НОВАТЭК»Москва
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 12:0010.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144730Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по Модернизации системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для ПАО «НОВАТЭК»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по Модернизации системы мониторинга ИТ-инфраструктуры для ПАО «НОВАТЭК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
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Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
62
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Документация лота
Кол-во: 1
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