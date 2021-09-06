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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

    Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594502Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиямhttps://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110594502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__КП.docx

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.doc

    _Приложение_1_к_Технической_части___Сметная_документация.rar

    _Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки___ТП.docx

    ПРОТОКОЛ_6_заявок_все_допущены_нужный.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594502Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиямhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям

    Начальная цена

    1 191 971,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026479/name/61371495d002b5.48439283

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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