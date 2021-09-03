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    Главная / Торги / Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

    Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 17:3003.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144732Дата и время окончания срока приема заявок Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144732

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД__Материалы_и_оборудование_для_организации_работ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.piatin@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пятин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 17:30 GMT +303.09.2021 17:3003.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144732Дата и время окончания срока приема заявок Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144732Подведение итогов не позднее Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144732Подведение итогов не позднее Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Купершлак 0,5-2,5"

    Кол-во: 110

    "Позиция 2"

    "Купершлак 0,5-2,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Антипригарная жидкость Дуга-2М ТУ 6-15-960-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Баллон с газом без резьбы, 220 г 520см3 (цанговый, всесезонный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Газовая горелка 4-048 с пьезоэлектрическим розжигом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Гайка с болтом 18х60 (для фланцевого соединения)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Электродержатель"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Магнитный коллектор для сбора стружки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Маска сварщика КЕДР К-704 PRO, Черная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Масса магнитная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Масса магнитная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Брызгозащитное стекло KEMPPI 90х110х1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Неодимовый магнит диск 25х3 мм с зенковкой 4.5/7.5 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Печь прокалочная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Сварочная маска"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Светофильтр для сварочной маски №10 : 110х90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Светофильтр для сварочной маски №11 : 110х90"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "Светофильтр для сварочной маски №12 : 110х90"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "Светофильтр для сварочной маски №13 : 110х90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Светофильтр к маске Кедр К-704/704Т PRO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Вставка СКР 35-50 300А КЕДР 7190062"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Гнездо СКР 35-50 300А КЕДР 7190066"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Спрей от запотевания"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Спрей от запотевания"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Стекло 4мм 450х170мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 27"

    "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Стекло поликарбонатное внешее"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Стекло поликарбонатное внешнее (136х118 мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Стекло поликарбонатное внешнее"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 32"

    "Стекло поликарбонатное внутреннее"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 33"

    "Термопенал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Термопенал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Центратор Ø 150-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН- 219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-426"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-57"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-108"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-159"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-325"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-57"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Центратор звенный наружный ЦЗН-133"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Электродержатель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Электроды Boehler Fox EV60 3,2 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 48"

    "Щетки для УШМ 125 мм"

    Кол-во: 170

    "Позиция 49"

    "Щетки для УШМ 180 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Круги шлифовальные 125х2,5 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 51"

    "Круги шлифовальные 180х2,5 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Круги шлифовальные 125х6 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 53"

    "Круги шлифовальные 180х6 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 54"

    "Круги лепестковые 125 мм"

    Кол-во: 700

    "Позиция 55"

    "Круги лепестковые 180 мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 56"

    "УШМ аккумуляторная Makitaa DGA504CR 18B 125мм с запасными (2шт) аккумуляторами 5А*ч + зарядное устройство"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Комплект щеток на якорь для углошлифмашины Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Углошлифовальная машина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320"

    Кол-во: 11

    "Позиция 59"

    "Комплект щеток на якорь для углошлифмашины BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Ножевка по металу"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Кувалда 3 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Шуруповёрт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Набор сверл по металлу Bosch 2607019437"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Потенциометр 5кОм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Набор отвёрток"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Бокорезы"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Набор головок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Молоток 0,5 кг."

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Струбцина монтажная СМ81 (25-89мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Струбцина монтажная СМ151 (57-159мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Степлер строительный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Набор для заточки цепей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Цепь для STIHL MS 180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Мотопомпа бензиновая Honda WT 40 X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Обогреватель Оребренный трубчатый радиатор Frico 125-22B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Стеклорез импортный хороший"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0 Ø125мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Угловая шлифмашина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320 Ø230мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Кордщетка STAYER плоская 125мм для УШМ витая сталь"

    Кол-во: 80

    "Позиция 81"

    "Круг отрезной по металлу Луга d-125х3,0х22 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах MAKITA GD0600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Борфреза (шарошка) твердосплавная по металлу пламевидной формы, Ø12 мм, двойная насечка. Хвостовик Ø6мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Бензопила Shtil MS 180 14 (цепи 2 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Очки защитные закрытые UVEX Ультравижн, прозрачные, ацетатная линза, защита от запотевания"

    Кол-во: 150

    "Позиция 86"

    "Респиратор защитный У-2К"

    Кол-во: 350

    "Позиция 87"

    "Бита с магнитом к кровельному саморезу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Диск отрезной (вулканит) 20х1,0мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Диск отрезной 125х2,5"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 90"

    "Диск отрезной 150х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 91"

    "Диск шлифовальный (вулканит) 20х4,0мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Дискодержатель усиленный 2,35х5х45"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Комплект щеток для шлифмашинок"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Компрессор МКЗ 18л 220в со шлангом и писталет-распылителем в комплекте или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Круг шлифовальный 125х2,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 96"

    "Круг шлифовальный 125х6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 97"

    "Листовые ножницы Makita JS3201J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Мини ремонтный набор инструментов для электроники в чехле FREEWISE DIY"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Минибормашина RENHE 119 (плавный пуск)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Набор бит и свёрел RAK127DDSD (127шт) Ryobi 5132003792"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Набор диэлектрического инструмента электрика Endura E1175 - 50 поз."

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Ножи для ножниц Makita JS3201J (2шт комплект)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Очки защитные UVEX Ultravision, прозрачные ацетатная линзаЮ защита от запотевания"

    Кол-во: 150

    "Позиция 104"

    "Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0 Ø125мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "УШМ аккумуляторная Makitaa DGA504CR 18B 125мм с запасными (2шт) аккумуляторами 5А*ч + зарядное устройство"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Щётки графитовые комплект GWS8-125/10-125/14 (для УШМ Ø 125 Bosch GWS 1400)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 107"

    "Профильная труба 80х80х4"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 108"

    "Угол металлический 50х50х5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 109"

    "Лист 10 ст. С355-5"

    Кол-во: 107.7

    "Позиция 110"

    "Лист 10 ст. С355-5"

    Кол-во: 17.66

    "Позиция 111"

    "Лист 20 ст. С355-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Лист 20 ст. С355-5"

    Кол-во: 8.4

    "Позиция 113"

    "Труба стальная Ø 159х4 мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 114"

    "Труба стальная Ø 57х4 мм"

    Кол-во: 850

    "Позиция 115"

    "Сетка рабица ячейка 70*70 (высота 1,5 м)"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 116"

    "Саморез по дереву 35 мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 117"

    "Саморез по металлу с прессшайбой 4,2х13"

    Кол-во: 200

    "Позиция 118"

    "Саморезы по металлу кровельные 5.5х19 мм, сверло, оцинкованные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 119"

    "Саморезы по металлу кровельные 5.5х25 мм, сверло, оцинкованные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 120"

    "Фанера финская (ламинированая) 18мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 121"

    "Брус150х150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Брус 150х150"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "Трос стальной Ø 4мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 124"

    "Зажим такелажный стальной с двумя гайками для троса Ø 4мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 125"

    "Талреп такелажный крюк-крюк грузоподъемностью 0,22т"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Коуш такелажный для троса Ø 4мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 127"

    "Зажим винтовой 1,5-6мм2 (12 пар)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Проволока Ø 4 мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 129"

    "Скобы для мебелного степлера"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 130"

    "Растворитель марки 646 (или аналог)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 131"

    "Трубная траверса ПМ-1023 32т."

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Строп текстильный для траверсы пм-1023 16т."

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Фильтр воздушный внутренний (артикул 17210-ZE3-010)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Фильтр воздушный (артикул 17218-ZE3-000)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Рукав пожарный напорный РПК(В)-Н/ВМ-УХЛ1 Классик с головками, 20 м (Русарсенал)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 136"

    "Рукав пожарный "Стандарт" диам. 77 мм в сборе с головками (белый)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Ствол пожарный ручной РСК-50 (распылительный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Прокладка для фланца (паранитовая) 110х135х4 (внутренний х наружный х толщина)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 140"

    "Болт 5.1 М42х710 09Г2С-6 (ГОСТ24379.1-2012) Комплект (+2гайки+1шайба)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "Пленка полителеновая ( в рулонах 1500мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Канцелярский скотч (широкий)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 143"

    "Скотч малярный 50-70мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Стрейч пленка 500мм 2кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 145"

    "Войлок в рулонах"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Кисть флейцевая 25 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Кисть флейцевая 70 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Клей "Момент резиновый" водостойкий 125 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 149"

    "Нитрогрунтовка по металлу антикоррозийная , белая, морозоустойчивая объём 1л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "Нитрокраска по металлу для наружнего применения белая морозоустойчивая объём 1л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Нитрокраска по металлу для наружнего применения синия морозоустойчивая объём 1л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Огнестойкая кремнеземная ткань с вермикулитовым покрытием от -60 С до +1100С. (светлая, ширина 80-100 см)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 153"

    "Перикесь водорода ГОСТ 177-88, бутилированная 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Полотенца ширина 300мм СП-16.0/5500"

    Кол-во: 16

    "Позиция 155"

    "Полотенца ширина 300мм СП-25.0/5500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 156"

    "Растворитель 646 ГОСТ 18188-72, бутилированный 1л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Спирт Этиловый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Супер клей "Момент" секундный, универсальный 3 гр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 159"

    "Термопаста КПТ-8 тюбик 17 гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Технониколь армированный гидроизоляция на клеящийся основе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Траверса ПМ-1023-32т (под 2 полотенца)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 162"

    "Cмазка WD40 универсальная 420 мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 163"

    "Стяжной винт в комплекте 20 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 164"

    "Стяжной винт в комплекте 20 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 165"

    "Вилка на кабель 32А 380В 3Р+N"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Розетка на кабель 32А 380В 3Р+N"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Кабель КГХЛ 4х4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 168"

    "Кабель КГХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 169"

    "Кабель КГ 1х35"

    Кол-во: 500

    "Позиция 170"

    "Кабель КГ 1х25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 171"

    "Прожектор светодиодный 50 Вт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 172"

    "Вилка каучуковая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 173"

    "Розетка 3-х постовая каучуковая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 174"

    "Кабель КГХЛ 3х1,5"

    Кол-во: 600

    "Позиция 175"

    "Наконечник Ø50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Наконечник Ø35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 177"

    "Кабель КГ-хл 4х70"

    Кол-во: 300

    "Позиция 178"

    "Кабель КГ-хл 4х6"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 179"

    "Щит ЩМП 600х400х200 36 (с наполнением автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А - 1 шт., автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А - 3 шт., автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32А - 7шт. )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "ЩМП 04-2 У2 IP54 400х300х220, ( с наполнением Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А -1шт, автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А - 5 шт., автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 16А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Ящик управления освещением тип ЯУО 9601-3874 ток 63А,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Светильник светодиодный "Модуль Магистраль" консоль КМО-3, 288 Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Автоматический выключатель 400В/100А без УЗО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Разветвление рукавное трехходовое РТ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Хомут диам. 120мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 186"

    "Кабель СИП-4 4х150"

    Кол-во: 200

    "Позиция 187"

    "Кабель СИП-4 4х120"

    Кол-во: 200

    "Позиция 188"

    "Кабель СИП-4 4х95"

    Кол-во: 200

    "Позиция 189"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х120"

    Кол-во: 200

    "Позиция 190"

    "Зажим соединительный кабельный алюминиевый MJPT 150 мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 191"

    "Зажим соединительный кабельный алюминиевый MJPT 120 мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 192"

    "Колпачки герметичные концевые для СИП 4х150"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "Колпачки герметичные концевые для СИП 4х120"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Колпачки герметичные концевые для СИП 4х95"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х200 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х200 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х400 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х400 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 9х800 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 9х800 (пачка 100шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 150х16х19"

    Кол-во: 50

    "Позиция 202"

    "Набор втулочных наконечников НШВИ №8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Лоток кабельный лестничный 100х400х3000 с крышкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 204"

    "Трубка термоусадочная черная Ø 25мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Генератор сигналов AWG-4124"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Изолента ПВХ красная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 207"

    "Изолента ПВХ синяя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 208"

    "Изолента ПВХ чёрная"

    Кол-во: 30

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