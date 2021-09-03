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Номер извещения
ГП144732
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
d.piatin@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пятин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 17:30 GMT +303.09.2021 17:3003.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144732Дата и время окончания срока приема заявок Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. Москва
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144732Подведение итогов не позднее Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144732Подведение итогов не позднее Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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