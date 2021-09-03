Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

Дата и время окончания срока приема заявок

Материалы и оборудование для организации работ (металлопрокат, сварочное оборудование, кабельная продукция, электроинструменты, прочие материалы) на Семаковском месторождении.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с формой коммерческого предложения

СК РУСВЕЛДИНГ Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Купершлак 0,5-2,5" Кол-во: 110

"Позиция 2" "Купершлак 0,5-2,5" Кол-во: 40

"Позиция 3" "Антипригарная жидкость Дуга-2М ТУ 6-15-960-75" Кол-во: 50

"Позиция 4" "Баллон с газом без резьбы, 220 г 520см3 (цанговый, всесезонный)" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Газовая горелка 4-048 с пьезоэлектрическим розжигом" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Гайка с болтом 18х60 (для фланцевого соединения)" Кол-во: 8

"Позиция 7" "Электродержатель" Кол-во: 40

"Позиция 8" "Магнитный коллектор для сбора стружки" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Маска сварщика КЕДР К-704 PRO, Черная" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Масса магнитная" Кол-во: 40

"Позиция 11" "Масса магнитная" Кол-во: 15

"Позиция 12" "Брызгозащитное стекло KEMPPI 90х110х1" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Неодимовый магнит диск 25х3 мм с зенковкой 4.5/7.5 мм" Кол-во: 30

"Позиция 14" "Печь прокалочная" Кол-во: 8

"Позиция 15" "Сварочная маска" Кол-во: 30

"Позиция 16" "Светофильтр для сварочной маски №10 : 110х90" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Светофильтр для сварочной маски №11 : 110х90" Кол-во: 25

"Позиция 18" "Светофильтр для сварочной маски №12 : 110х90" Кол-во: 25

"Позиция 19" "Светофильтр для сварочной маски №13 : 110х90" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Светофильтр к маске Кедр К-704/704Т PRO" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Вставка СКР 35-50 300А КЕДР 7190062" Кол-во: 100

"Позиция 22" "Гнездо СКР 35-50 300А КЕДР 7190066" Кол-во: 100

"Позиция 23" "Спрей от запотевания" Кол-во: 60

"Позиция 24" "Спрей от запотевания" Кол-во: 100

"Позиция 25" "Стекло 4мм 450х170мм" Кол-во: 30

"Позиция 26" "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм)" Кол-во: 600

"Позиция 27" "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм)" Кол-во: 300

"Позиция 28" "Стекло поликарбонатное внешее" Кол-во: 100

"Позиция 29" "Стекло поликарбонатное внешнее (110х90 мм)" Кол-во: 100

"Позиция 30" "Стекло поликарбонатное внешнее (136х118 мм)" Кол-во: 100

"Позиция 31" "Стекло поликарбонатное внешнее" Кол-во: 1600

"Позиция 32" "Стекло поликарбонатное внутреннее" Кол-во: 1600

"Позиция 33" "Термопенал" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Термопенал" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Центратор Ø 150-200" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Центратор звенный наружный ЦЗН- 219" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Центратор звенный наружный ЦЗН-325" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Центратор звенный наружный ЦЗН-426" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Центратор звенный наружный ЦЗН-57" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Центратор звенный наружный ЦЗН-530" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Центратор звенный наружный ЦЗН-108" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Центратор звенный наружный ЦЗН-159" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Центратор звенный наружный ЦЗН-325" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Центратор звенный наружный ЦЗН-57" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Центратор звенный наружный ЦЗН-133" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Электродержатель" Кол-во: 20

"Позиция 47" "Электроды Boehler Fox EV60 3,2 мм" Кол-во: 2000

"Позиция 48" "Щетки для УШМ 125 мм" Кол-во: 170

"Позиция 49" "Щетки для УШМ 180 мм" Кол-во: 200

"Позиция 50" "Круги шлифовальные 125х2,5 мм" Кол-во: 600

"Позиция 51" "Круги шлифовальные 180х2,5 мм" Кол-во: 500

"Позиция 52" "Круги шлифовальные 125х6 мм" Кол-во: 600

"Позиция 53" "Круги шлифовальные 180х6 мм" Кол-во: 500

"Позиция 54" "Круги лепестковые 125 мм" Кол-во: 700

"Позиция 55" "Круги лепестковые 180 мм" Кол-во: 400

"Позиция 56" "УШМ аккумуляторная Makitaa DGA504CR 18B 125мм с запасными (2шт) аккумуляторами 5А*ч + зарядное устройство" Кол-во: 12

"Позиция 57" "Комплект щеток на якорь для углошлифмашины Bosch GWS 18-125 SL 0.601.7A3.200" Кол-во: 60

"Позиция 58" "Углошлифовальная машина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320" Кол-во: 11

"Позиция 59" "Комплект щеток на якорь для углошлифмашины BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Ножевка по металу" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Кувалда 3 кг" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Шуруповёрт" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Набор сверл по металлу Bosch 2607019437" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Потенциометр 5кОм" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Набор отвёрток" Кол-во: 5

"Позиция 66" "Бокорезы" Кол-во: 7

"Позиция 67" "Плоскогубцы" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Набор головок" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Молоток 0,5 кг." Кол-во: 8

"Позиция 70" "Струбцина монтажная СМ81 (25-89мм)" Кол-во: 5

"Позиция 71" "Струбцина монтажная СМ151 (57-159мм)" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Степлер строительный" Кол-во: 5

"Позиция 73" "Набор для заточки цепей" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Цепь для STIHL MS 180" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Мотопомпа бензиновая Honda WT 40 X" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Обогреватель Оребренный трубчатый радиатор Frico 125-22B" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Стеклорез импортный хороший" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0 Ø125мм" Кол-во: 20

"Позиция 79" "Угловая шлифмашина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320 Ø230мм" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Кордщетка STAYER плоская 125мм для УШМ витая сталь" Кол-во: 80

"Позиция 81" "Круг отрезной по металлу Луга d-125х3,0х22 мм" Кол-во: 200

"Позиция 82" "Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах MAKITA GD0600" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Борфреза (шарошка) твердосплавная по металлу пламевидной формы, Ø12 мм, двойная насечка. Хвостовик Ø6мм" Кол-во: 6

"Позиция 84" "Бензопила Shtil MS 180 14 (цепи 2 шт)" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Очки защитные закрытые UVEX Ультравижн, прозрачные, ацетатная линза, защита от запотевания" Кол-во: 150

"Позиция 86" "Респиратор защитный У-2К" Кол-во: 350

"Позиция 87" "Бита с магнитом к кровельному саморезу" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Диск отрезной (вулканит) 20х1,0мм" Кол-во: 100

"Позиция 89" "Диск отрезной 125х2,5" Кол-во: 1200

"Позиция 90" "Диск отрезной 150х2,5" Кол-во: 200

"Позиция 91" "Диск шлифовальный (вулканит) 20х4,0мм" Кол-во: 30

"Позиция 92" "Дискодержатель усиленный 2,35х5х45" Кол-во: 12

"Позиция 93" "Комплект щеток для шлифмашинок" Кол-во: 60

"Позиция 94" "Компрессор МКЗ 18л 220в со шлангом и писталет-распылителем в комплекте или аналог" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Круг шлифовальный 125х2,5" Кол-во: 500

"Позиция 96" "Круг шлифовальный 125х6" Кол-во: 300

"Позиция 97" "Листовые ножницы Makita JS3201J" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Мини ремонтный набор инструментов для электроники в чехле FREEWISE DIY" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Минибормашина RENHE 119 (плавный пуск)" Кол-во: 3

"Позиция 100" "Набор бит и свёрел RAK127DDSD (127шт) Ryobi 5132003792" Кол-во: 4

"Позиция 101" "Набор диэлектрического инструмента электрика Endura E1175 - 50 поз." Кол-во: 3

"Позиция 102" "Ножи для ножниц Makita JS3201J (2шт комплект)" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Очки защитные UVEX Ultravision, прозрачные ацетатная линзаЮ защита от запотевания" Кол-во: 150

"Позиция 104" "Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400 0.601.824.8R0 Ø125мм" Кол-во: 20

"Позиция 105" "УШМ аккумуляторная Makitaa DGA504CR 18B 125мм с запасными (2шт) аккумуляторами 5А*ч + зарядное устройство" Кол-во: 3

"Позиция 106" "Щётки графитовые комплект GWS8-125/10-125/14 (для УШМ Ø 125 Bosch GWS 1400)" Кол-во: 50

"Позиция 107" "Профильная труба 80х80х4" Кол-во: 1700

"Позиция 108" "Угол металлический 50х50х5" Кол-во: 400

"Позиция 109" "Лист 10 ст. С355-5" Кол-во: 107.7

"Позиция 110" "Лист 10 ст. С355-5" Кол-во: 17.66

"Позиция 111" "Лист 20 ст. С355-5" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Лист 20 ст. С355-5" Кол-во: 8.4

"Позиция 113" "Труба стальная Ø 159х4 мм" Кол-во: 250

"Позиция 114" "Труба стальная Ø 57х4 мм" Кол-во: 850

"Позиция 115" "Сетка рабица ячейка 70*70 (высота 1,5 м)" Кол-во: 1100

"Позиция 116" "Саморез по дереву 35 мм" Кол-во: 3000

"Позиция 117" "Саморез по металлу с прессшайбой 4,2х13" Кол-во: 200

"Позиция 118" "Саморезы по металлу кровельные 5.5х19 мм, сверло, оцинкованные" Кол-во: 200

"Позиция 119" "Саморезы по металлу кровельные 5.5х25 мм, сверло, оцинкованные" Кол-во: 200

"Позиция 120" "Фанера финская (ламинированая) 18мм" Кол-во: 600

"Позиция 121" "Брус150х150" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Брус 150х150" Кол-во: 40

"Позиция 123" "Трос стальной Ø 4мм" Кол-во: 1000

"Позиция 124" "Зажим такелажный стальной с двумя гайками для троса Ø 4мм" Кол-во: 40

"Позиция 125" "Талреп такелажный крюк-крюк грузоподъемностью 0,22т" Кол-во: 40

"Позиция 126" "Коуш такелажный для троса Ø 4мм" Кол-во: 40

"Позиция 127" "Зажим винтовой 1,5-6мм2 (12 пар)" Кол-во: 50

"Позиция 128" "Проволока Ø 4 мм" Кол-во: 3000

"Позиция 129" "Скобы для мебелного степлера" Кол-во: 10000

"Позиция 130" "Растворитель марки 646 (или аналог)" Кол-во: 40

"Позиция 131" "Трубная траверса ПМ-1023 32т." Кол-во: 2

"Позиция 132" "Строп текстильный для траверсы пм-1023 16т." Кол-во: 8

"Позиция 133" "Фильтр воздушный внутренний (артикул 17210-ZE3-010)" Кол-во: 5

"Позиция 134" "Фильтр воздушный (артикул 17218-ZE3-000)" Кол-во: 5

"Позиция 135" "Рукав пожарный напорный РПК(В)-Н/ВМ-УХЛ1 Классик с головками, 20 м (Русарсенал)" Кол-во: 8

"Позиция 136" "Рукав пожарный "Стандарт" диам. 77 мм в сборе с головками (белый)" Кол-во: 8

"Позиция 137" "Ствол пожарный ручной РСК-50 (распылительный)" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Прокладка для фланца (паранитовая) 110х135х4 (внутренний х наружный х толщина)" Кол-во: 4

"Позиция 139" "Растворитель 646" Кол-во: 1000

"Позиция 140" "Болт 5.1 М42х710 09Г2С-6 (ГОСТ24379.1-2012) Комплект (+2гайки+1шайба)" Кол-во: 12

"Позиция 141" "Пленка полителеновая ( в рулонах 1500мм)" Кол-во: 30

"Позиция 142" "Канцелярский скотч (широкий)" Кол-во: 50

"Позиция 143" "Скотч малярный 50-70мм" Кол-во: 100

"Позиция 144" "Стрейч пленка 500мм 2кг" Кол-во: 50

"Позиция 145" "Войлок в рулонах" Кол-во: 3

"Позиция 146" "Кисть флейцевая 25 мм" Кол-во: 10

"Позиция 147" "Кисть флейцевая 70 мм" Кол-во: 10

"Позиция 148" "Клей "Момент резиновый" водостойкий 125 мл" Кол-во: 30

"Позиция 149" "Нитрогрунтовка по металлу антикоррозийная , белая, морозоустойчивая объём 1л" Кол-во: 30

"Позиция 150" "Нитрокраска по металлу для наружнего применения белая морозоустойчивая объём 1л" Кол-во: 20

"Позиция 151" "Нитрокраска по металлу для наружнего применения синия морозоустойчивая объём 1л" Кол-во: 20

"Позиция 152" "Огнестойкая кремнеземная ткань с вермикулитовым покрытием от -60 С до +1100С. (светлая, ширина 80-100 см)" Кол-во: 50

"Позиция 153" "Перикесь водорода ГОСТ 177-88, бутилированная 1л" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Полотенца ширина 300мм СП-16.0/5500" Кол-во: 16

"Позиция 155" "Полотенца ширина 300мм СП-25.0/5500" Кол-во: 30

"Позиция 156" "Растворитель 646 ГОСТ 18188-72, бутилированный 1л" Кол-во: 50

"Позиция 157" "Спирт Этиловый" Кол-во: 100

"Позиция 158" "Супер клей "Момент" секундный, универсальный 3 гр." Кол-во: 100

"Позиция 159" "Термопаста КПТ-8 тюбик 17 гр." Кол-во: 5

"Позиция 160" "Технониколь армированный гидроизоляция на клеящийся основе" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Траверса ПМ-1023-32т (под 2 полотенца)" Кол-во: 7

"Позиция 162" "Cмазка WD40 универсальная 420 мл" Кол-во: 100

"Позиция 163" "Стяжной винт в комплекте 20 мм" Кол-во: 300

"Позиция 164" "Стяжной винт в комплекте 20 мм" Кол-во: 300

"Позиция 165" "Вилка на кабель 32А 380В 3Р+N" Кол-во: 20

"Позиция 166" "Розетка на кабель 32А 380В 3Р+N" Кол-во: 20

"Позиция 167" "Кабель КГХЛ 4х4" Кол-во: 100

"Позиция 168" "Кабель КГХЛ 3х2,5" Кол-во: 300

"Позиция 169" "Кабель КГ 1х35" Кол-во: 500

"Позиция 170" "Кабель КГ 1х25" Кол-во: 100

"Позиция 171" "Прожектор светодиодный 50 Вт" Кол-во: 150

"Позиция 172" "Вилка каучуковая" Кол-во: 150

"Позиция 173" "Розетка 3-х постовая каучуковая" Кол-во: 150

"Позиция 174" "Кабель КГХЛ 3х1,5" Кол-во: 600

"Позиция 175" "Наконечник Ø50" Кол-во: 50

"Позиция 176" "Наконечник Ø35" Кол-во: 100

"Позиция 177" "Кабель КГ-хл 4х70" Кол-во: 300

"Позиция 178" "Кабель КГ-хл 4х6" Кол-во: 1000

"Позиция 179" "Щит ЩМП 600х400х200 36 (с наполнением автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А - 1 шт., автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А - 3 шт., автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 32А - 7шт. )" Кол-во: 1

"Позиция 180" "ЩМП 04-2 У2 IP54 400х300х220, ( с наполнением Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А -1шт, автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А - 5 шт., автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 16А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 181" "Ящик управления освещением тип ЯУО 9601-3874 ток 63А," Кол-во: 4

"Позиция 182" "Светильник светодиодный "Модуль Магистраль" консоль КМО-3, 288 Вт" Кол-во: 20

"Позиция 183" "Автоматический выключатель 400В/100А без УЗО" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Разветвление рукавное трехходовое РТ-80" Кол-во: 2

"Позиция 185" "Хомут диам. 120мм" Кол-во: 8

"Позиция 186" "Кабель СИП-4 4х150" Кол-во: 200

"Позиция 187" "Кабель СИП-4 4х120" Кол-во: 200

"Позиция 188" "Кабель СИП-4 4х95" Кол-во: 200

"Позиция 189" "Кабель КГ-ХЛ 4х120" Кол-во: 200

"Позиция 190" "Зажим соединительный кабельный алюминиевый MJPT 150 мм2" Кол-во: 50

"Позиция 191" "Зажим соединительный кабельный алюминиевый MJPT 120 мм2" Кол-во: 50

"Позиция 192" "Колпачки герметичные концевые для СИП 4х150" Кол-во: 50

"Позиция 193" "Колпачки герметичные концевые для СИП 4х120" Кол-во: 50

"Позиция 194" "Колпачки герметичные концевые для СИП 4х95" Кол-во: 20

"Позиция 195" "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х200 (пачка 100шт)" Кол-во: 10

"Позиция 196" "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х200 (пачка 100шт)" Кол-во: 10

"Позиция 197" "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х400 (пачка 100шт)" Кол-во: 5

"Позиция 198" "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 3,6х400 (пачка 100шт)" Кол-во: 5

"Позиция 199" "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 9х800 (пачка 100шт)" Кол-во: 10

"Позиция 200" "Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая 9х800 (пачка 100шт)" Кол-во: 10

"Позиция 201" "Наконечник медный луженый ТМЛ 150х16х19" Кол-во: 50

"Позиция 202" "Набор втулочных наконечников НШВИ №8" Кол-во: 3

"Позиция 203" "Лоток кабельный лестничный 100х400х3000 с крышкой" Кол-во: 50

"Позиция 204" "Трубка термоусадочная черная Ø 25мм" Кол-во: 50

"Позиция 205" "Генератор сигналов AWG-4124" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Изолента ПВХ красная" Кол-во: 30

"Позиция 207" "Изолента ПВХ синяя" Кол-во: 30