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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ

    ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144826Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    35

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (попозиционно)

    Дата публикации

    30.08.2021 10:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги_КО_35_от_10.09.2021.rtf

    Документация__1_5_приложения_ред.2.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСХИМАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    Почтовый адрес

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 240-00-72 доб. 1360

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    M.Toropchina@baltlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Торопчина Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 09:00 GMT +307.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144826Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 23:5910.09.2021 23:5910.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144826Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 23:5910.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144826Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РусХимАльянс
    Все закупки и тендеры РусХимАльянс

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп, Воровского, 18А

    199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    66.22.1

    Услуги страховых агентов и брокеров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029985/name/613b1932268963.30357337

    10.09.2021

    Приложения.rar

    31.08.2021

    Анонс_изменений.docx

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание брокерских услуг по страхованию за весь срок действия договора"

    Кол-во: 1

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