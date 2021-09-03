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    Главная / Торги / Фанера березовая ФК

    Фанера березовая ФК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144725Дата и время окончания срока приема заявок Фанера березовая ФККолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фанера березовая ФК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144725_second_parts_protocol.rtf

    Извещение__666.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    812647-06-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фанера березовая ФК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:30 GMT +303.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144725Дата и время окончания срока приема заявок Фанера березовая ФККолпино

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 10:3017.09.2021 10:3017.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144725Подведение итогов не позднее Фанера березовая ФККолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 10:3017.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144725Подведение итогов не позднее Фанера березовая ФККолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фанера березовая ФК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тзРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тз

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    A

    ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036375/name/61481889c42b11.47358662

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера березовая ФК 10мм 1525*1525 сорт 2/2"

    Кол-во: 148

    "Позиция 2"

    "Фанера березовая ФК 4 мм 1525*1525 сорт 2/2"

    Кол-во: 307

    "Позиция 3"

    "Фанера березовая ФК 6мм 1525*1525 сорт 2/2"

    Кол-во: 123

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