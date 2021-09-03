www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фанера березовая ФК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
812647-06-09
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логин Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фанера березовая ФК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 10:30 GMT +303.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144725Дата и время окончания срока приема заявок Фанера березовая ФККолпино
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 10:3017.09.2021 10:3017.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144725Подведение итогов не позднее Фанера березовая ФККолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фанера березовая ФК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тз
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тзРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
C
A
Документация лота
Кол-во: 148
Кол-во: 307
Кол-во: 123
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.