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Номер извещения
ГП144724
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка дизайн-проекта интерьера офисного помещения Центра управления энергосистемой БРД ООО «Ноябрьскэнергонефть» в ОТЦ «Арсиб-Тауэр» г.Тюмень (п. 122 ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-92-88
Адрес электронной почты
Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кишко Андрей Леонидович
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Разработка дизайн-проекта интерьера офисного помещения Центра управления энергосистемой БРД ООО «Ноябрьскэнергонефть» в ОТЦ «Арсиб-Тауэр» г.Тюмень (п. 122 ЗМС)
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144724Дата и время окончания срока приема заявок Разработка дизайн-проекта интерьера офисного помещения Центра управления энергосистемой БРД ООО «Ноябрьскэнергонефть» в ОТЦ «Арсиб-Тауэр» г.Тюмень (п. 122 ЗМС)Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка дизайн-проекта интерьера офисного помещения Центра управления энергосистемой БРД ООО «Ноябрьскэнергонефть» в ОТЦ «Арсиб-Тауэр» г.Тюмень (п. 122 ЗМС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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