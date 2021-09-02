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    Главная / Торги / Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм

    Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00542

    Наименование закупки

    Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_проект.docx

    Документация_электр._станок_подготовки_кромок_89.docx

    Техническое_задание_89.docx

    ГП144735_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-06-05 доб. 2820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144735Дата и время вскрытия заявок Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 23:0017.09.2021 23:0017.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144735Подведение итогов не позднее Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 23:0017.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144735Подведение итогов не позднее Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о запросе предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036129/name/6144b188df4800.88747389

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм"

    Кол-во:

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