www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-06-05 доб. 2820
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлов Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144735Дата и время вскрытия заявок Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 23:0017.09.2021 23:0017.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144735Подведение итогов не позднее Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 ммСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрического станка подготовки кромок от 89 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
C
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.