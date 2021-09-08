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    Главная / Торги / Поставка труб стальных

    Поставка труб стальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальныхТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    168/08-2021-МИ

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Технической_части.pdf

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора_поставки.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    _Документация.docx

    Извещение.docx

    ПРОТОКОЛ_итоговый_3_заявки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596058Подведение итогов не позднее Поставка труб стальныхТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных

    Начальная цена

    15 539 721,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028522/name/6139a238060f07.37711816

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная водогазопроводная 15ммx2.5мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Труба стальная водогазопроводная 15 мм x 2.8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Труба стальная водогазопроводная 20 мм x 2.8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Труба стальная водогазопроводная 25ммx2.8мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Труба стальная водогазопроводная 25ммx3.2мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Труба стальная водогазопроводная 32ммx2.8мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Труба стальная водогазопроводная 32 мм x 3.2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Труба стальная водогазопроводная 40ммx3мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Труба стальная водогазопроводная 40ммx3.5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Труба стальная водогазопроводная 50ммx3.5мм ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D57х3 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D57х3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D76х3 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D89х3 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D89х3.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D89х4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D108х3.5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D108х4.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D114х4 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D159х4 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D159х4.5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D219х4 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D219х4.5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Труба стальная электросварная прямошовная D325х5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1

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