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    Главная / Торги / оборудование ф."Schneider Electric"

    оборудование ф."Schneider Electric"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144823Дата и время окончания срока приема заявок оборудование ф."Schneider Electric"ПриморскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оборудование ф."Schneider Electric"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144823_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-22-35 доб. 7307

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    O.Uglanova@electropult.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Угланова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Приморский

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование ф."Schneider Electric"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144823Дата и время окончания срока приема заявок оборудование ф."Schneider Electric"Приморский

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 11:0006.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144823Дата и время вскрытия заявок оборудование ф."Schneider Electric"Приморский

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144823Подведение итогов не позднее оборудование ф."Schneider Electric"Приморский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144823Подведение итогов не позднее оборудование ф."Schneider Electric"Приморский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование ф."Schneider Electric"

    Начальная цена

    7 053 292,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полный объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПБ, ул. Электропультовцев д7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней, срок поставки не более 50 кал. дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030209/name/613b3601405b13.51845616

    10.09.2021

    Договор_поставки_2021г.pdf

    07.09.2021

    ТЗ_20.08.pdf

    07.09.2021

    Тендерная_документация.docx

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок клеммный  LAD7B106 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Блок клеммный  LAD96560 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический 1 A, кривая C, 1 пол., 50 кА iC60N №A9F74101 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический 10 A, кривая C, 2 пол., 10 кА iC60N № A9F79210 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический 10 A, кривая D, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F75310 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический 16 A, кривая C, 2 пол., 10 кА iC60N №A9F79216 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический 16 A, кривая D, 3 пол., 20 кА iC60N № A9F75316 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический 160 А, 4 пол., 36 кА, расцепитель TM160D NSX160F №LV430650 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический 25 A, кривая D, 3 пол., 20 кА iC60N №A9F75325 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический 3 A, кривая С, 3 пол., 50 кА iC60N № A9F74303 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический 3 A, кривая С, 3 пол., 50 кА iC60N № A9F74303 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический 32 A, кривая D, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F75332 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический 32 A, кривая С, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F79332 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический 4 A, кривая C, 2 пол., 50 кА iC60N №A9F74204 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 74

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический 4 A, кривая С, 3 пол., 50 кА iC60N № A9F74304 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический 40 A, кривая С, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F79340 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический 50 A, кривая D, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F75350 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Выключатель автоматический 6 A, кривая B, 2 пол., 10 кА iC60N №A9F78206 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Выключатель автоматический 6 A, кривая C, 2 пол., 10 кА iC60N № A9F79206 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический 6 A, кривая C, 2 пол., 10 кА iC60N № A9F79206 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Выключатель автоматический 6 A, кривая D, 3 пол., 20 кА iC60N №A9F75306 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Выключатель автоматический 6 A, кривая С, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F79306 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Выключатель автоматический 6 A, кривая С, 3 пол., 10 кА iC60N №A9F79306 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Выключатель автоматический 63 A, кривая D, 3 пол., 20 кА iC60N №A9F75363 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Выключатель автоматический 6А, кривая D, 4 пол. iC60N №A9F75406 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Выключатель автоматический C60H-DC, 32 А, кривая C, 2 пол. A9N61535 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Выключатель автоматический Compact NSX100N 100A, 3P, 50 kA, Micrologic 5.2A ЕГИВ.641000.129 ДКЗВ ф."Schneider electric""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический Compact NSX160F ЕГИВ.641000.200 ДКЗВ ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Выключатель автоматический Compact NSX160N 160A, 3P, 50 kA, Micrologic 5.2A ЕГИВ.641000.130 ДКЗВ ф."Schneider electric""

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический Compact NSX400N ЕГИВ.641000.199 ДКЗВ ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Выключатель-разъединитель 63 А, 3 пол. INS63 № 28902 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Выключатель-разъединитель AC 320 А, 3 пол. INV320 №31168 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Выключатель-разъединитель AC 400А, 3 пол. INV400 №31170 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Контакт вспомогательный iOF A9A26924 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 72

    "Позиция 35"

    "Контакт вспомогательный iOF/SD+OF A9A26929 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Контакт дополнительный 2 НО LAD-N20 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Контакт дополнительный 4 НО LAD-N40 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Контакт дополнительный OF/CAF/CA0 №29450 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 54

    "Позиция 39"

    "Контакт дополнительный с выдержкой времени на срабатывание 0,1...3с, 1НО+1НЗ LAD-T0 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Контакт дополнительный с выдержкой времени на срабатывание 0,1...3с, 1НО+1НЗ LAD-T0 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Контактор 18 A, 3P, AC 220 В, 1 НО+1 НЗ LC1-D18M7 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Контактор 50 A, AC 220 В, 1 НО+1 НЗ LC1-D50AM7 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Контактор LC1-D25M7, 25 A, 3P, AC 220 В, 1 НО+1 НЗ ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 13

    "Позиция 44"

    "Контактор LC1-D40AM7 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 11

    "Позиция 45"

    "Контактор LC1-D65AM7 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Контактор реверсивный LC2-D09M7, 9 А, 2,2 кВт, АС 220 В ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 36

    "Позиция 47"

    "Реле перегрузки тепловое 2,5...4 А LRD-08 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Реле перегрузки тепловое 23...32 А, 1НО+1НЗ LRD-32 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 11

    "Позиция 49"

    "Реле перегрузки тепловое 48 - 65А, 1НО+1НЗ LRD-365 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Реле перегрузки тепловое LRD-16, 9...13 А, 1НО+1НЗ ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Реле перегрузки тепловое LRD-21, 12...18 А, 1НО+1НЗ ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Реле промежуточное AC 380 В, 3 НО+2 НЗ CAD-32Q7 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Реле промежуточное AC 380 В, 3 НО+2 НЗ CAD-32Q7 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Рукоятка поворотная черная iC60 №А9А27005 ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 72

    "Позиция 55"

    "Тепловое реле перегрузки LRD-22, 16...24 А, 1НО+1НЗ ф."Schneider Electric""

    Кол-во: 6

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