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Номер извещения
ГП144823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оборудование ф."Schneider Electric"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
Почтовый адрес
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
Контактный телефон
+7 812 603-22-35 доб. 7307
Факс
+7 812 527-38-90
Адрес электронной почты
O.Uglanova@electropult.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угланова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Приморский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование ф."Schneider Electric"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144823Дата и время окончания срока приема заявок оборудование ф."Schneider Electric"Приморский
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 11:0006.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144823Дата и время вскрытия заявок оборудование ф."Schneider Electric"Приморский
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144823Подведение итогов не позднее оборудование ф."Schneider Electric"Приморский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование ф."Schneider Electric"
Начальная цена
7 053 292,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полный объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПБ, ул. Электропультовцев д7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
Адрес местонахождения
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,
195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7
27.12.22.000
Документация лота
Кол-во: 28
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 74
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 72
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 25
Кол-во: 54
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 13
Кол-во: 11
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 72
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