Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Псковская обл., Псковский р-н, СП «Тямшанская волость», примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д. Моглино и прилегающая территория с востока.Рассчитать логистику >