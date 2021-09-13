Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144723Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня МоглиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    27.08.2021 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытого_конкурса__раздел_2_Критерии_оценки___ред._26.08.2021.doc

    Документация__открытого_конкурса__раздел_1_Инструкция____ред._26.08.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_3_Информационная_карта____ред._26.08.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_4_Образцы_форм_документов____ред._26.08.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_5_Проект_Договора___в_ред._26.08.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_6_Техническое_задание__26.08.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_7_Обоснование_НМЦ___в_ред._26.08.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА МОГЛИНО
    Все закупки и тендеры АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО

    Юридический адрес

    180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18

    Почтовый адрес

    180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18

    Контактный телефон

    8112293340

    Факс

    Адрес электронной почты

    uorlova@moglinosez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Деревня Моглино

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144723Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 10:00GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144723Дата и время вскрытия заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144723Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 11:0016.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144723Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144723Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Начальная цена

    1 833 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Псковская обл., Псковский р-н, СП «Тямшанская волость», примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д. Моглино и прилегающая территория с востока.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты – в соответствии со статьей 4 раздела V «Проект договора подряда» настоящей Документации о закупке. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО
    Все закупки и тендеры АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО

    Адрес местонахождения

    180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18

    Классификатор ОКПД2

    71.12.14

    Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП202006
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    594656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087840
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    594647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087837
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии "GFM" технологии AMG, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП594652)
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии...
    594652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148054
    поставка Металлопроката по БП2022г
    поставка Металлопроката по БП2022г
    580334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077830
    Поставка ГРПШ
    Поставка ГРПШ
    593124
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 786 516
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123863
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы связи, кабельные подходы)
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы...
    562233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    679 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202005
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (Тайрику-Игирма Групп)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить