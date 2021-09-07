ОКО № 15/ГЭХСК/21 на право заключения договора на оказание услуг по подготовке к ремонту приборов учета тепловой энергии, подготовке к поверке/поверке узлов учета тепловой энергии и средств измерений

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144719 Уникальный номер закупки Номер закупки 15/ГЭХСК/21 Наименование закупки ОКО № 15/ГЭХСК/21 на право заключения договора на оказание услуг по подготовке к ремонту приборов учета тепловой энергии, подготовке к поверке/поверке узлов учета тепловой энергии и средств измерений Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

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