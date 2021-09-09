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    Главная / Торги / Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156017Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_8_Типовая_документация_Услуги.docx

    ТЗ_УТРЕННИЙ_АВТО_ПЕРЕВОЗКА_2021_2023_ГОД.docx

    Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    Договор_КЛО_проект.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 495 249-05-05 доб. 55142

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 15:00 GMT +309.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156017Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 11:0027.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156017Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156017Подведение итогов не позднее Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданиюМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по автомобильной перевозке грузов АО «МРТС» с 2021 по 2023 год по маршруту порт Сабетта, участок 2 - поселок Салман для нужд АО "МРТС" согласно техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретину Александру Андреевичу, тел.: 8-495-249-05-05 (доб.55142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Сабетта, участок 2 (Тазовский р-н)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Договор поставки будет заключен с АО "МРТС".
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке свайной продукции"

    Кол-во: 163000

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по перевозке анкерных тяг"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по перевозке плит П1-П10, У1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по перевозке цемента"

    Кол-во: 14712

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по перевозке арматуры"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 6"

    "Оказание услуг по перевозке генерального груза"

    Кол-во: 81688

    "Позиция 7"

    "Оказание услуг по перевозке щебня"

    Кол-во: 357000

    "Позиция 8"

    "Оказание услуг по перевозке песка"

    Кол-во: 34000

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