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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных изделий

    Закупка электромонтажных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003158Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделийСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003158Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделийСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 15:4922.09.2021 15:4922.09.2021 15:49Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003158Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделийСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 15:4922.09.2021 15:49Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003158Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделийСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Валдай, ул. Песчаная 1а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.1

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "REC-45SRV-GY, Открытая монтажная стойка, серверная 19", высота 2.20м, 45U, серая (AESP)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "REC-S564-GY, блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 10А, серый (AESP)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "REC-VP1-60-GY, Органайзер (металлический), полукольцо, глуб.60 мм, 19" 1U, серый (AESP)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "24458MD-C6C, Коммутационная панель 19" 1U Cat.6, 24 порта RJ45/110, T568A/B, Signamax™ (AESP)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "REC-EPCM-60-GY, Кольцо вертикальное для разводки кабеля 1U, 40х60 мм, серое (RAL7032) (AESP)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "C6-175GY-1MB, Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.6, LSHF, 1 метр, серый (AESP)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 7"

    "24458MD-C5E, Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, 24 порта RJ45/110, T568A/B Signamax™ (AESP)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "C5E-175GY-1MB, Коммутационный шнур RJ45-RJ45 U/UTP Cat.5e, LSHF, 1 метр, серый (AESP)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 9"

    "C6-175GY-2MB Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.6, LSHF, 2 метра, серый (AESP)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "T110, Инструмент для заделки кабеля в патч-панели IDC110(AESP)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "TRJD Обжимной инструмент для RJ45 и RJ11 (SignaPro)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Комплект крепежный винт, шайба, гайка в упак, 10 комплектов REC-FPFP-10 (SignaPro)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "T110BL, Сменный нож в T110 для 110 разъемов (SignaPro)"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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