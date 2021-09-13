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Номер извещения
АП003157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка услуг по техническому обслуживанию передвижной испытательной лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56896
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по техническому обслуживанию передвижной испытательной лаборатории
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003157Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по техническому обслуживанию передвижной испытательной лабораторииМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка услуг по техническому обслуживанию передвижной испытательной лаборатории
Официальный сайт, на котором размещена документация
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